香港个股：广州富力地产拟发行本金额最多65亿元人民币境内公司债

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 中国房地产商--广州富力地产 周四宣布，拟在中国发行本金总额不超过65亿元人民币的境内公司债券，以补充营运资金。
公司声明称，拟发行的公司债年期为5-10年，集资除补充营运资金外，亦用于取代部份中短期银行贷款和优化公司财务结构。
富力地产表示，公司原本于去年10月的临时股东会已获股东批准发行高至60亿元的境内公司债，惟因各种商业原因而并无发行，故现时拟寻求股东再次批准，但将发行上限由60亿元提高至65亿元，至于适用条款及条件则与去年的大致相同。
富力地产今天收高3.44%，报11.44港元，过去一个月累计升逾15%。（完）
浏览上市公司的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。