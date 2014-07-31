版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 18:01 BJT

香港个股：广州富力地产拟发行本金额最多65亿元人民币境内公司债

路透香港7月31日 - 中国房地产商--广州富力地产 周四宣布，拟在中国发行本金总额不超过65亿元人民币的境内公司债券，以补充营运资金。

公司声明称，拟发行的公司债年期为5-10年，集资除补充营运资金外，亦用于取代部份中短期银行贷款和优化公司财务结构。

富力地产表示，公司原本于去年10月的临时股东会已获股东批准发行高至60亿元的境内公司债，惟因各种商业原因而并无发行，故现时拟寻求股东再次批准，但将发行上限由60亿元提高至65亿元，至于适用条款及条件则与去年的大致相同。

富力地产今天收高3.44%，报11.44港元，过去一个月累计升逾15%。（完）

浏览上市公司的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐