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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 16:54 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，银行业买超12.5亿台币

路透台北8月1日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     21.00      8.50       +12.50
     票券业         0      1.50        -1.50
     证券业     11.00     22.00       -11.00
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