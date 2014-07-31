更新版 1-香港金融：港元走强频频“触限”，占中及制裁俄罗斯影响不容忽视

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(新增业内人士评论及细节)
记者 李珊珊
路透香港7月31日 - 自今年7月以来，港币兑美元不断触及强方兑换保证，并引发金管局入市干预，至今总计向市场注入650.55亿港元。市场人士指出，除金管局此前公开回应的原因外，“占领中环”及俄罗斯银行的大量买入也是原因。
据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周四再度向市场注入23.25亿港元，因港元走强。本次注资后，银行体系结余下周一（8月4日）将增至2,289.22亿港元。
香港时间17:20，港元兑美元 报7.7500，仍紧贴强方兑换保证水平。
“香港金管局已经表示过几个原因，但没有提及‘占领中环’和‘俄罗斯受制裁’的影响，我认为这两个因素是今年最主要的增量。”市场中的银行人士称。
金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入650.55亿港元。
上述银行界人士指出，“占中”因素好理解，要增加备付金，银行对港币现金的库存需求就增加了。而由于港币与美元汇率挂钩，受到美欧共同制裁的俄罗斯，近期也开始不断在香港市场买入港币。
“这是两个不同以往的港元需求增量，会产生明显的边际效应，从而令港元频频触及强方保证。”上述人士称。
金管局曾连续两次公开回应港元走强的原因。副总裁彭醒棠近期就称，港元需求增加主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。