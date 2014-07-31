更新版 1-香港金融：港元走强频频“触限”，占中及制裁俄罗斯影响不容忽视

(新增业内人士评论及细节)

记者 李珊珊

路透香港7月31日 - 自今年7月以来，港币兑美元不断触及强方兑换保证，并引发金管局入市干预，至今总计向市场注入650.55亿港元。市场人士指出，除金管局此前公开回应的原因外，“占领中环”及俄罗斯银行的大量买入也是原因。

据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周四再度向市场注入23.25亿港元，因港元走强。本次注资后，银行体系结余下周一（8月4日）将增至2,289.22亿港元。

香港时间17:20，港元兑美元 报7.7500，仍紧贴强方兑换保证水平。

“香港金管局已经表示过几个原因，但没有提及‘占领中环’和‘俄罗斯受制裁’的影响，我认为这两个因素是今年最主要的增量。”市场中的银行人士称。

金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入650.55亿港元。

上述银行界人士指出，“占中”因素好理解，要增加备付金，银行对港币现金的库存需求就增加了。而由于港币与美元汇率挂钩，受到美欧共同制裁的俄罗斯，近期也开始不断在香港市场买入港币。

“这是两个不同以往的港元需求增量，会产生明显的边际效应，从而令港元频频触及强方保证。”上述人士称。

金管局曾连续两次公开回应港元走强的原因。副总裁彭醒棠近期就称，港元需求增加主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。