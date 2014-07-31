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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 18:17 BJT

新兴汇市：菲律宾披索在央行升息后下滑，亚币走软

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最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.79 102.79 +0.00 +2.42 105.28

坡元 1.2469 1.2444 -0.20 +1.31 1.2632

台币 30.040 30.010 -0.10 -0.30 29.950

韩元 1027.75 1024.30 -0.34 +2.69 1055.40

泰铢 32.10 31.89 -0.65 +2.37 32.86

菲律宾披索 43.62 43.42 -0.46 +1.79 44.40

印尼卢比 11575.00 11575.00 +0.00 +5.05 12160.00

印度卢比 60.46 60.06 -0.65 +2.22 61.80

马币 3.1960 3.1823 -0.43 +2.49 3.2755

人民币 6.1737 6.1717 -0.03 -1.94 6.0539

(完)

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