中国经济：要试点民营银行和国企改革等，促进东北经济稳定增长--总理

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月31日 - 中国国务院总理李克强周四称，在振兴东北地区方面，要试点设立民营银行，支持在国企改革方面先行先试，同时要加强交通、水利、铁路改造等重大基础设施建设，并加快发展新兴产业。
政府网新闻稿引述李克强在国务院工作会议上的话并称，东北地区去年以来经济增速持续回落，部分行业生产经营困难，一些深层次体制机制和结构性矛盾凸显，要采取有效措施促进东北经济稳定增长。
他说，要为企业经营和创新创业提供公平市场环境，促进小微企业和民营经济加快发展；要加快棚户区、城区老工业区、独立工矿区改造；创新投融资方式，吸引社会资金投入。
此外，要做强装备制造业，抓住高铁、核电、特高压等重大项目建设契机促进技术、产品创新；要推进现代农业综合配套改革试验，在尊重农民意愿基础上发展适度规模经营；要面向东北亚加强开放平台建设，推进互联互通，以沿海经济带和沿边口岸带动开放。
中国国家发展和改革委员会周四指出，今年上半年投资增速延续放缓态势，下行压力较大。当前和今后一段时间，稳定经济增长的关键是稳投资，要发挥好投资对经济增长的关键作用。 （完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。