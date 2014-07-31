中国金融：贝莱德在上海设立全资子公司，或令全球大资管机构效仿

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月31日 - 中国上海工商行政管理局网站显示，全球最大资产管理公司贝莱德 近日已获准在上海设立全资子公司--贝莱德投资咨询（上海）有限公司。此举或会令全球其他大型资产管理机构纷纷效仿，加大中国市场拓展力度，陆续成立从事投资咨询业务的中国子公司。
独立咨询机构泽奔咨询（Z-BEN)周四最新报告称，由原先的中国代表处，到设立中国子公司，将令贝莱德公司能够在内地更灵活和快捷地执行其大中国战略。而且贝莱德并非是个案，另外两家全球大型资产管理机构也成立了中国投资咨询子公司。
泽奔报告认为，这些机构的举动，意味着全球大型资产管理机构的中国战略已开始出现非常大的变化。在这些机构产生的标杆效应下，预计明年底前还有约20家全球型资产管理机构设立中国子公司。
相对于代表处，中国子公司的业务范围更广。目前外资代表处仅可开展研究及有限的管理职能。外资资产管理机构若要开展业务，还需要由境外销售代表来国内与客户详谈投资细节。而中国子公司可以独立签署商务合同、设立分支机构、直接雇用职员等。
更有意义的是，此前海外资产管理机构必须通过合资公司的形式进入中国市场，开展零售和机构业务。而成立中国子公司，海外资产管理机构将有机会直接在中国开拓其机构客户和高净值客户。
贝莱德已在全球超过30个国家设立分支机构，投资专业人士超过1.15万位。截止3月底，贝莱德管理的总资产达4.4万亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。