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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 18:34 BJT

离岸人民币：香港上半年点心债发行量1,302亿元，贷款余额1,394亿元

路透香港7月31日 - 香港金管局周四表示，至今年上半年，人民币债券发行余额为1,302亿元，已超越去年全年发行额1,166亿元人民币。

在其他人民币业务方面，上半年人民币贷款余额为1,394亿元人民币，较去年底1,156亿元的增加20.6%。离岸人民币外汇市场交易量增长显着，根据市场估计，即期和远期交易每天平均交易量由去年底约200亿美元等值增加至目前接近300亿美元。

透过香港人民币即时支付系统处理的结算量亦明显增加，现时每日平均交易金额超过7,000亿元人民币，去年底为约5,000亿元，当中超过九成是离岸市场交易。

在资金池方面，上半年人民币存款加上人民币存款证（CDs）总额约11,000亿元人民币的水平，相比去年底上升7%。

金管局稍早公布，至6月底人民币存款减少至9,259.14亿元，为连续第二个月减少。同时间的人民币存款证余额为1,990亿元人民币。

今年上半年经香港银行处理的人民币贸易结算交易共29,261亿元人民币，比去年同期增加73%。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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