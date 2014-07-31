离岸人民币：香港上半年点心债发行量1,302亿元，贷款余额1,394亿元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 香港金管局周四表示，至今年上半年，人民币债券发行余额为1,302亿元，已超越去年全年发行额1,166亿元人民币。
在其他人民币业务方面，上半年人民币贷款余额为1,394亿元人民币，较去年底1,156亿元的增加20.6%。离岸人民币外汇市场交易量增长显着，根据市场估计，即期和远期交易每天平均交易量由去年底约200亿美元等值增加至目前接近300亿美元。
透过香港人民币即时支付系统处理的结算量亦明显增加，现时每日平均交易金额超过7,000亿元人民币，去年底为约5,000亿元，当中超过九成是离岸市场交易。
在资金池方面，上半年人民币存款加上人民币存款证（CDs）总额约11,000亿元人民币的水平，相比去年底上升7%。
金管局稍早公布，至6月底人民币存款减少至9,259.14亿元，为连续第二个月减少。同时间的人民币存款证余额为1,990亿元人民币。
今年上半年经香港银行处理的人民币贸易结算交易共29,261亿元人民币，比去年同期增加73%。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。