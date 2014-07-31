分析：普京在乌克兰问题上可能已没有回头路

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Timothy Heritage

路透莫斯科7月29日 - 乌克兰危机可能让俄罗斯总统普京成为国际社会的弃儿，但普京正在为逐渐增强的经济和政治风暴做准备。

美国和欧盟将马航MH17客机坠毁视为普京疏远乌克兰东部亲俄分离主义者并加强对俄乌边境管理的机会。西方认为武器通过俄乌边境流入乌克兰反叛力量手中。

但普京态度强硬，将坠机责任归咎于亲西方的乌克兰政府，没有显示出改变立场的迹象。这让俄罗斯面临遭受更严厉国际制裁的压力，并面临在经济和政治上遭孤立的风险。

俄罗斯发起猛烈的媒体攻势，将西方妖魔化，把乌克兰领导人描述成法西斯分子，并全力支持乌克兰叛军。普京要想转变立场已几乎不可能，他似乎已经没有回头路。

“我认为我们的国家领导层经验非常丰富，但对西方思维方式的评估可能并不正确，”资深政治评论员Nikolai Svanidze对莫斯科回声电台（Ekho Moskvy）说道。

“我们知道我们讨论的这些人的性格，知道普京总统的性格。他不会道歉，”他说道。

马航坠机事件令西方对俄罗斯的态度日渐强硬，并且使得欧盟与美国在对俄制裁问题上分歧缩小，特别是减少了德国商界游说团体的抵制情绪。

尽管如此，普京看似不愿也不能改变目前的策略，因为正是目前的策略令其在俄罗斯的支持率创历史高点，尤其是在俄罗斯将克里米亚纳入其版图后。

***相互指责***

马航坠机事件发生后，普京在7月21日一早的电视中现身，他看起来很疲惫，而且不寻常地显得不自信，这种情况很罕见。

但他第二天与安全官员们开会时表现强硬，称他会利用对乌克兰叛军的影响力，但同时亦指责西方。他指责乌克兰政府在停火后恢复对叛军采取军事行动，但没有提到叛军也没有遵守停火协议。

从那以后普京很少在公开场合谈及乌克兰危机，只是说俄罗斯国防行业必须自给自足，停止使用西方生产的零部件。

西方领导人乐于认为普京在重新考虑他的策略，寻求走出危机的途径，但民调显示俄罗斯人对普京的期待恰恰相反。

政治分析师Alexander Morozov指出，普京本可以疏远乌克兰分离主义者，从而防止与西方的不愉快发生，但他认为这么做没什么政治益处，而且可能也太晚了。Morozov称，他已经错过了时机。

独立调查机构Levada Centre公布的最新研究显示，64%的俄罗斯人认为乌克兰冲突的责任在西方国家，61%的人不担忧制裁，63%的人认为俄罗斯媒体对危机的报导是客观的。

“目前为止，所有迹象都显示俄罗斯的态度会更加强硬。不管是从地缘政治还是从国内政治的角度来看，普京先生在与西方对峙上已投入太多，不会仅因为制裁就动摇，”伦敦咨询机构Spiro Sovereign Strategy董事总经理尼古拉斯・斯皮罗（Nicholas Spiro）表示。

“MH17坠机事件……迫使他比他所希望的更早强化反西方的立场。普京先生不希望毁掉与西方主要经济体的联系，但他现在可能被迫这么做。”

***俄罗斯经济面临的威胁***

普京面临的两难境地是，如果他现在改变对乌克兰问题的立场，可能会被国内视为软弱，公众支持率可能下降，从而影响他2018年再次当选总统的机会。

但不改变策略可能招致美国和欧盟采取更加严厉的制裁，对俄罗斯经济产生负面影响。

这可能会影响很多俄罗斯城市居民生活水平的改善以及经济状况。而这群人是普京在2000至2008年任总统时的重要支持者。

这还将凸显普京反对者的一些担忧。他们认为普京的第三个总统任期将毁掉俄罗斯在金融稳定和西方式民主上所取得的一些进步。

不过，普京似乎愿意冒这个险。

俄罗斯经济已经处于衰退边缘，并且今年第二季度没有录得增长。俄罗斯卢布摇摇欲坠，今年的资本外逃已加速至750亿美元。

但至少暂时俄罗斯商界领袖还没有表示反对普京，因为疏远总统对他们企业的损害可能远甚于西方的制裁。很多商界领袖都支持普京。（完）