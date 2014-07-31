中国财政：加快资源税改革，加快房地产税立法并适时推进改革--财政部

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月31日 - 中国财政部部长楼继伟称，推进增值税改革，完善消费税制度，加快资源税改革，建立环境保护税制度，加快房地产税立法并适时推进改革，逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制度，全面修订税收征管法。
周四刊登在财政部网站上的新闻稿援引楼继伟表示，调整中央和地方政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的制度。进一步理顺中央和地方收入划分，合理划分各级政府间事权与支出责任，形成中央和地方财力与事权相匹配的财政体制。
建立透明预算制度，扩大公开范围，细化公开内容；完善政府预算体系；改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理；完善转移支付制度，逐步提高一般性转移支付占比，清理整合规范专项转移支付。
同时，加强预算执行管理，强化预算约束，完善财政结转结余资金和财政专户管理；规范地方政府债务管理，加强债务规模控制，建立政府综合财务报告制度；全面规范税收优惠政策。
新闻稿显示，上半年，中国一般公共预算收入74,638亿元人民币，同比增长8.8%；全国一般公共预算支出69,154亿元，增长15.8%，支出进度比往年加快。
中国财政部部长楼继伟此称，下一步完善税制改革重点锁定六大税种，包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税。 （完） (发稿 谢衡; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。