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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 19:04 BJT

香港新债：政府称新一批iBond认购金额初步约为291亿港元，较去年低27%

路透香港7月31日 - 香港政府周四表示，据配售机构初步资料，截止周四，新一批通胀挂钩债券(iBond)初步获得约291亿港元认购，较去年低27%。

政府发言人还指出，认购人数目前约为49万人，亦较去年低6%。政府未解释认购情况遇冷的原因。正式认购结果将于8月7日(星期四)公布。

这是香港政府第四度发行的iBond，最高发行额为100亿港元，年期三年，债券持有人每六个月获发一次与本地通胀挂钩的利息，但息率不会少于1%。

该批债券认购期已于今日下午2点结束，债券将在8月11日发行，8月12日在港交所上市。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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