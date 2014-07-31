国际油市：燃料油现货升水横盘整理，交易迟滞

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡7月31日 - 380-cst燃料油现货较新加坡现货报价升水周四仅增加0.15美元，为近一周来最小增幅，交投淡净，交易员表示，自8月开始燃料油定价公式将有所调整。
根据路透数据，380-cst燃料油现货价差仍为每吨升水2.90美元，为6月3日以来最高。
本月稍早密集的现货交易，在有超过100万吨的180-cst燃料油换手后，周四未有交易。
BP是主要的买家，手上有超过85万吨的燃料油。嘉能可是主要的卖家。
交易员表示，这可能是暴风雨之前的宁静，因市场人士密切关注周五燃料油期货展期将如何影响市场。
8月西方对亚洲的燃料油供应为2月以来最低，这支持了船货升水的上涨。
根据贸易机构IE周四公布的数据，截至7月30日止当周，新加坡燃料油库存增加53.1万桶，或8.36万吨，回升至两周高位。
新加坡现货市场今日零笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。