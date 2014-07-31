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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 19:12 BJT

国际油市：燃料油现货升水横盘整理，交易迟滞

路透新加坡7月31日 - 380-cst燃料油现货较新加坡现货报价升水周四仅增加0.15美元，为近一周来最小增幅，交投淡净，交易员表示，自8月开始燃料油定价公式将有所调整。

根据路透数据，380-cst燃料油现货价差仍为每吨升水2.90美元，为6月3日以来最高。

本月稍早密集的现货交易，在有超过100万吨的180-cst燃料油换手后，周四未有交易。

BP是主要的买家，手上有超过85万吨的燃料油。嘉能可是主要的卖家。

交易员表示，这可能是暴风雨之前的宁静，因市场人士密切关注周五燃料油期货展期将如何影响市场。

8月西方对亚洲的燃料油供应为2月以来最低，这支持了船货升水的上涨。

根据贸易机构IE周四公布的数据，截至7月30日止当周，新加坡燃料油库存增加53.1万桶，或8.36万吨，回升至两周高位。

新加坡现货市场今日零笔交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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