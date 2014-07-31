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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》进出口行三年债利率预测均值4.73%，七年5.12%

* 招标品种: 进出口行三/七年固息债

* 金额上限：均为60亿元

* 招标时间: 8月1日14:00-15:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 4.67%-4.77%；5.09%-5.15%

* 预测均值: 4.73%；5.12%

路透上海7月31日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期债，期限三年和七年。路透调查显示，公开市场正回购利率下行带动现券收益率走低，利好明日两期新债，因此结果有望与日前国开行所发新债水平接近，预测均值分别为4.73%和5.12%。

但交易员也指出，明日将有7月官方PMI等数据公布，若形势向好则可能对债市形成一定反向压力。

中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。受此影响，早盘现券收益率由升转跌。

上海一银行交易员认为，今日二级市场收益率走低，有望缩窄或抹平进出口行债与国开债的点差，明日两期债结果有望接近国开周二招标的同期债水平。

国开行周二招标的五期债中，三年和七年品种中标收益率分别为4.7347%和5.1161%；农发行周三招标的三年期固息债，中标收益率为4.7573%。

因流动性劣势，以及国开行向商业银行转型步伐的搁置，目前农发行和进出口行债券的利率水平，多略高出国开行同期限债券。

不过北京一银行交易员指出，公开市场正回购利率下行影响的持续性可能不如想像中强劲，而且市场对官方PMI预期也较好。上述因素都可能给明日口行债发行增加一定压力。

周五将公布7月官方制造业PMI，和汇丰制造业PMI终值。路透综合24家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)料进一步升至51.4，连续第五个月回升，并创下八个月高位，经济企稳迹象更加稳固。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和七年期最新收益率为4.7844%和5.1654%。

明日招标两期债为进出口行今年第47及48期债。其中第48期为30期 的增发债，票面利率4.85%。

具体发行条款如下：

47期 48期(30期增发)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

招标时间 8月1日14:00-15:00 8月1日14:00-15:00

中标方式 多重利率中标(美国式) 多重价格中标(美国式)

缴款日 8月5日 8月5日

起息日 8月5日 5月13日

发行期 8/1-8/5 8/1-8/5

上市日 8月11日 8月11日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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