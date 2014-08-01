重温稿-台湾货币市场：一年期定存单加权平均得标利率料在0.57-0.60%

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* 标售标的：央行364天期存单
* 标售时间：周五(1日)
* 标售金额：1,200亿台币
* 预测区间：0.57-0.60%，大区间在0.55-0.60%
* 受访机构：六家
路透台北7月31日 - 资金调度人士周四表示，台湾央行将于周五(1日)将标售1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率将近0.57-0.60%，较上次均标0.54%向上走高。
路透访谈六家金融机构，本次一年期存单标售均标大区间则落在0.55-0.60%，这包括三家本地大型金融机构及三家外商银行。
一家本地金融机构交易员说，〞明年一定升息的，通膨往上，大家对央行的升息时点有些提前。〞
台湾政府稍早公布第二季经济成长率3.84%，是连三季走升，且创六季高位。由于经济复苏脚步稳健，分析师估最快年底央行料升息。
台湾6月消费者物价指数年增1.64%，而台风麦德姆接近也令农业损失高逾五亿台币，这可能进一步推升物价。
一位小型外商银行人士则说，特定大型银行近期并不积极，目前标入一年期央行定存单必定面临利率风险，且换汇市场中，台币的成本上扬，这些都可能令一年期定存单的标售均标走高。
但也有一家小型外商银行交易人士认为，由于目前已持有定存单的外商一般都会想再续做，这是维系存单均标不大幅上扬的力道。
台湾央行第二季底理监事会决议，连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。
央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。但本月的两年期定存单标售金额则由原先的100亿台币，加至200亿台币。
以下为近年标售结果一览表:
标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率
得标利率% (亿台币)
2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%
2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%
2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%
2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%
2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%
2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%
2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%
2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%
2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%
2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%
2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%
2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%
2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%
2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%
2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%
2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%
2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%
2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%
2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%
2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%
2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%
2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%
2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%
2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%
2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%
2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%
2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5