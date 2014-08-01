重温稿-台湾货币市场：一年期定存单加权平均得标利率料在0.57-0.60%

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周五(1日)

* 标售金额：1,200亿台币

* 预测区间：0.57-0.60%，大区间在0.55-0.60%

* 受访机构：六家

路透台北7月31日 - 资金调度人士周四表示，台湾央行将于周五(1日)将标售1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率将近0.57-0.60%，较上次均标0.54%向上走高。

路透访谈六家金融机构，本次一年期存单标售均标大区间则落在0.55-0.60%，这包括三家本地大型金融机构及三家外商银行。

一家本地金融机构交易员说，〞明年一定升息的，通膨往上，大家对央行的升息时点有些提前。〞

台湾政府稍早公布第二季经济成长率3.84%，是连三季走升，且创六季高位。由于经济复苏脚步稳健，分析师估最快年底央行料升息。

台湾6月消费者物价指数年增1.64%，而台风麦德姆接近也令农业损失高逾五亿台币，这可能进一步推升物价。

一位小型外商银行人士则说，特定大型银行近期并不积极，目前标入一年期央行定存单必定面临利率风险，且换汇市场中，台币的成本上扬，这些都可能令一年期定存单的标售均标走高。

但也有一家小型外商银行交易人士认为，由于目前已持有定存单的外商一般都会想再续做，这是维系存单均标不大幅上扬的力道。

台湾央行第二季底理监事会决议，连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。但本月的两年期定存单标售金额则由原先的100亿台币，加至200亿台币。

以下为近年标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%

2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%

2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%

2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%