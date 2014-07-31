马来西亚期市：棕榈油因出口数据欠佳而下跌，创5月以来单月最大跌幅

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透吉隆坡7月31日 - 马来西亚棕榈油期货周四在交易清淡中下跌，回吐早盘的涨势；因出口数据令人失望，且大豆市场疲弱，拖累棕榈油价格创5月以来单月最大跌幅。
船货调查机构Intertek Testing Services发布，马来西亚棕榈油7月出口减少2.8%至135万吨，本月初的数据原本呈现劲增。
另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance将于8月4日发布7月出口数据。
棕榈油亦尾随美国豆油市场的跌势，这两种食用油均为日常食品且为替代品。
美国豆油期货 在亚洲尾盘跌0.1%，大连商品交易所交投最活跃的豆油期货 涨0.3%。
“我们的出口减少，可能是受假期因素的影响，”吉隆坡一外资商品交易商指出。
“在豆油疲弱的背景下，目前人气偏空。”
指标10月棕榈油合约 终场收低0.4%，至每吨2,255马币(林吉特)。
由于许多投资人仍在渡假，总成交量仅22,445口，低于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛表示，因马来西亚棕榈油并未跌破每吨2,250马币的支撑，因此技术图表显示多空纷杂的讯息。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。