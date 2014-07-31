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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油因出口数据欠佳而下跌，创5月以来单月最大跌幅

路透吉隆坡7月31日 - 马来西亚棕榈油期货周四在交易清淡中下跌，回吐早盘的涨势；因出口数据令人失望，且大豆市场疲弱，拖累棕榈油价格创5月以来单月最大跌幅。

船货调查机构Intertek Testing Services发布，马来西亚棕榈油7月出口减少2.8%至135万吨，本月初的数据原本呈现劲增。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance将于8月4日发布7月出口数据。

棕榈油亦尾随美国豆油市场的跌势，这两种食用油均为日常食品且为替代品。

美国豆油期货 在亚洲尾盘跌0.1%，大连商品交易所交投最活跃的豆油期货 涨0.3%。

“我们的出口减少，可能是受假期因素的影响，”吉隆坡一外资商品交易商指出。

“在豆油疲弱的背景下，目前人气偏空。”

指标10月棕榈油合约 终场收低0.4%，至每吨2,255马币(林吉特)。

由于许多投资人仍在渡假，总成交量仅22,445口，低于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，因马来西亚棕榈油并未跌破每吨2,250马币的支撑，因此技术图表显示多空纷杂的讯息。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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