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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 19:33 BJT

国际油市：柴油和航煤裂解价差升至逾两周高位

路透香港/新加坡7月31日 - 亚洲柴油裂解价差周四升至逾两周高位，进入8月价差料得到支撑，因供应过剩问题稍有缓解。

亚洲柴油裂解价差触及每桶14.19美元，为7月15日每桶14.49美元以来最高。

“8月因供应较少，因此柴油裂解价差将稍获支撑，”一新加坡交易员表示。

偏低的需求已在夏季高峰的月份挤压到获利率，促使一些韩国炼油商缩减产量。

根据路透数据，7月平均柴油裂解价差为每桶13.76美元，6月时为每桶13.98美元。

周四航煤价差升至每桶14.14美元，为7月15日以来最高。

7月航煤平均价差为每桶13.57美元，低于6月的13.57美元。

根据International Enterprise周四公布的数据，在截至7月30日止当周，新加坡中质馏分油库存增加83.6万桶至两周高位1,184.5万桶。

新加坡现货市场达成三笔柴油交易，无航煤交易。

道达尔(Total)卖给BP 15万桶的10ppm柴油，8月15-19日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.40美元。

Sietco出售15万桶10ppm柴油给托克(Trafigura)，8月19-23日装运，较新加坡报价升水1.40美元。

Sietco向托克购买15万桶的500ppm柴油，8月15-19日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.35美元。(完)

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