国际油市：柴油和航煤裂解价差升至逾两周高位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港/新加坡7月31日 - 亚洲柴油裂解价差周四升至逾两周高位，进入8月价差料得到支撑，因供应过剩问题稍有缓解。
亚洲柴油裂解价差触及每桶14.19美元，为7月15日每桶14.49美元以来最高。
“8月因供应较少，因此柴油裂解价差将稍获支撑，”一新加坡交易员表示。
偏低的需求已在夏季高峰的月份挤压到获利率，促使一些韩国炼油商缩减产量。
根据路透数据，7月平均柴油裂解价差为每桶13.76美元，6月时为每桶13.98美元。
周四航煤价差升至每桶14.14美元，为7月15日以来最高。
7月航煤平均价差为每桶13.57美元，低于6月的13.57美元。
根据International Enterprise周四公布的数据，在截至7月30日止当周，新加坡中质馏分油库存增加83.6万桶至两周高位1,184.5万桶。
新加坡现货市场达成三笔柴油交易，无航煤交易。
道达尔(Total)卖给BP 15万桶的10ppm柴油，8月15-19日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.40美元。
Sietco出售15万桶10ppm柴油给托克(Trafigura)，8月19-23日装运，较新加坡报价升水1.40美元。
Sietco向托克购买15万桶的500ppm柴油，8月15-19日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.35美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。