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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 19:41 BJT

东南亚股市：泰国股市跌至近四周低位，菲律宾股市小跌

路透曼谷7月31日 - 泰国股市周四跌至近四周最低收盘位，因泰铢贬值且能源股尾盘卖压涌现；菲律宾股市亦在央行利率决议出炉前回吐早盘涨势，因外资带头出脱。

泰国SET指数 收低1.1%，当月涨幅亦因而缩减至1.1%。该国两大能源公司PTT 及PTT Exploration and Production 股价均跌逾2%。

泰铢 今日在新兴亚币中领跌，因市场对第二季陷入衰退的疑虑再起；而泰国央行则坚称，第二季经济活动“可能”回升。

菲律宾股市 早盘小涨后，终场收低0.04%；证交所数据显示，外资卖超2.29亿披索(525万美元)。

菲律宾股市当月涨幅达0.3%，为该区域表现最差者。

菲律宾央行周四将指标利率 上调25个基点至3.75%，为三年来首次升息，以遏制物价压力并控制通胀预期。同时，央行还保持特别存款账户(SDA)的利率不变。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 440.11 -2.51 -0.57 +13.32 388.37

新加坡 3374.06 20.41 +0.61 +6.52 3167.43

马来西亚 1871.36 -6.98 -0.37 +0.24 1866.96

泰国 1502.39 -16.40 -1.08 +15.68 1298.71

印尼 5088.80 -9.84 -0.19 +19.06 4274.18

菲律宾 6864.82 -2.77 -0.04 +16.55 5889.83

越南 596.07 6.74 +1.14 +18.12 504.63

(完)

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(编译 龚芳; 审校 张明钧)
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