东南亚股市：泰国股市跌至近四周低位，菲律宾股市小跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透曼谷7月31日 - 泰国股市周四跌至近四周最低收盘位，因泰铢贬值且能源股尾盘卖压涌现；菲律宾股市亦在央行利率决议出炉前回吐早盘涨势，因外资带头出脱。
泰国SET指数 收低1.1%，当月涨幅亦因而缩减至1.1%。该国两大能源公司PTT 及PTT Exploration and Production 股价均跌逾2%。
泰铢 今日在新兴亚币中领跌，因市场对第二季陷入衰退的疑虑再起；而泰国央行则坚称，第二季经济活动“可能”回升。
菲律宾股市 早盘小涨后，终场收低0.04%；证交所数据显示，外资卖超2.29亿披索(525万美元)。
菲律宾股市当月涨幅达0.3%，为该区域表现最差者。
菲律宾央行周四将指标利率 上调25个基点至3.75%，为三年来首次升息，以遏制物价压力并控制通胀预期。同时，央行还保持特别存款账户(SDA)的利率不变。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 440.11 -2.51 -0.57 +13.32 388.37
新加坡 3374.06 20.41 +0.61 +6.52 3167.43
马来西亚 1871.36 -6.98 -0.37 +0.24 1866.96
泰国 1502.39 -16.40 -1.08 +15.68 1298.71
印尼 5088.80 -9.84 -0.19 +19.06 4274.18
菲律宾 6864.82 -2.77 -0.04 +16.55 5889.83
越南 596.07 6.74 +1.14 +18.12 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 龚芳; 审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。