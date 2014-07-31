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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 21:38 BJT

美国热股：美国银行盘初下跌，此前法官判罚12.7亿美元

路透7月31日 - 美国曼哈顿地区法官Jed Rakoff周三判令美国第二大银行--美国银行 支付12.7亿美元罚款，因其收购的Countrywide Financial通过欺诈方法出售劣质抵押贷款。

美国银行盘初股价下跌约0.5%至15.5美元，周四收报15.58美元。(完) 　　
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