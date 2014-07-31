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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 21:37 BJT

美国热股：卡夫食品盘初股价下跌逾2%，第二季营收几无成长

路透7月31日 - 卡夫食品 第二季营收几无成长，为因应大宗商品成本上涨，该公司调高产品售价，打击了消费者需求。

卡夫食品盘初股价下跌逾2%，至55.68美元，周三收报57.24美元。(完) 　　
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