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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 19:53 BJT

美股业绩：Delphi第二季获利优于预期，然本季财测或令人失望

路透底特律7月31日 - Delphi Automotive 周四公布第二季获利优于预期，但其所提出的本季财务预估可能令投资人感到失望。

这家汽车零部件制造商表示，预期第三季不含一次性项目的每股获利介于1.10-1.18美元，营收介于42-43亿美元。汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估分别为1.17美元及43.2亿美元。

第二季净利成长4%至3.82亿美元，每股获利1.26美元，上年同期则分别为3.67亿美元及1.17美元。

排除一次性项目后，Delphi每股获利为1.42美元，高于分析师预估的1.33美元。

营收较上年同期成长5%至44.5亿美元，华尔街的预估为44.7亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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