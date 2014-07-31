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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 21:39 BJT

美国热股：汤森路透盘初股价小跌，此前公布营收成长1%

路透7月31日 - 新闻和信息提供商汤森路透 周三公布季度获利超出预期，营收成长1%，受法务及税务会计部门的业务增长带动。

汤森路透盘初股价小跌至37.97美元，周三收报37.99美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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