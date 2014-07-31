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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 19:56 BJT

美股业绩：雷格梅森获利激增51%，拜管理资产大增之赐

路透7月31日 - 资产管理公司雷格梅森 季度获利大增51%，因旗下管理资产增加，且运营费用减少。

6月30日止第一季度归属于公司的净利增至7,220万美元，每股获利为0.61美元；上年同期分别为4,780万美元及0.38美元。

总营收增加3.5%至6.939亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校)
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