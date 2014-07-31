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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 20:08 BJT

美股业绩：康菲石油国际第二季获利持平，产出增加与成本上升互抵

路透7月31日 - 美国最大独立油气业者--康菲石油国际(ConocoPhillips) 周四公布季度获利持平，因成本增加抵销油气产出扩增的效应。

公司第二季获利为21亿美元，每股获利为1.67美元，上年同期分别为21亿美元及1.65美元。

该公司继续运营部门的石油及天然气产出为每日156万桶油当量，高于上年同期的151万桶。(完)
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