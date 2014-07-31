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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 20:18 BJT

美股业绩：艾克森美孚季度获利跳增28%，受油气价格走高拉抬

路透7月31日 - 全球最大上市油品企业艾克森美孚(Exxon Mobil)周四公布，季度获利跳增28%，因石油及天然气价格走高。

公司公布净利87.8亿美元，每股获利2.05美元，上年同期分别为68.6亿美元及1.55美元。

每日产出下滑6%至380万桶油当量。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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