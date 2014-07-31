版本:
中国
债券 | 2014年 7月 31日 星期四 20:18 BJT

美股业绩：万事达卡第二季获利成长10%，净营收增长13.4%

路透7月31日 - 全球第二大借计卡与信用卡公司--万事达卡 公布季度获利增长10%，因更多顾客持卡购物。

公司截至6月30日止第二季净利增至9.31亿美元，或每股0.80美元，上年同期为8.48亿美元，或每股0.70美元。

净营收增长13.4%，达到23.8亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐