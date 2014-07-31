美股业绩：万事达卡第二季获利成长10%，净营收增长13.4%

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透7月31日 - 全球第二大借计卡与信用卡公司--万事达卡 公布季度获利增长10%，因更多顾客持卡购物。
公司截至6月30日止第二季净利增至9.31亿美元，或每股0.80美元，上年同期为8.48亿美元，或每股0.70美元。
净营收增长13.4%，达到23.8亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。