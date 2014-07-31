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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 20:54 BJT

表格：加拿大5月GDP较前月成长0.4%，增幅高于预期

路透7月31日 - 加拿大统计局周四表示，加拿大5月国内生产总值(GDP)较前月成长0.4%，增速高于预期，且连续第五个月增长。

5月较前月(%) 4月(修正值) 4月(前值) 5月较上年同期(%)

所有行业 +0.4 +0.1 +0.1 +2.3

商品 +0.5 -0.4 -0.3 +2.9

服务 +0.4 +0.4 +0.3 +2.0

注:所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估为较上月成长0.3%。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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