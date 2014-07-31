美国数据：第二季劳工成本创下逾五年半来最大增幅

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透华盛顿7月31日 - 美国第二季劳工成本创下逾五年半最大增幅，显示等候已久的薪资加速成长已经蓄势待发。
劳工部周四公布，美国最广义的劳动成本指标--企业雇佣成本指数于第二季上升0.7%，第一季为升0.3%。这创下2008年第三季以来最大增幅。
路透调查分析师预估为企业雇佣成本指数于第二季上涨0.5%。
截至6月止的12个月，劳工成本上升2.0%，而截至3月止的12月内涨幅为1.8%。
占劳工成本七成的薪资成本于第二季增加0.6%，为2008年第三季以来最大增幅，第一季为增长0.3%。6月止的12个月内薪资成本上升1.8%，3月止的12个月内则是上涨1.6%。
4-6月当季福利成本跳升1.0%，为2011年第二季以来最大升幅，可能反映医疗保险涵盖范围扩大。第一季增幅为0.4%。
截至6月止的12个月福利成本增幅为2.5%，3月止的12个月内增幅为2.1%。(完)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)