美国数据：第二季劳工成本创下逾五年半来最大增幅

路透华盛顿7月31日 - 美国第二季劳工成本创下逾五年半最大增幅，显示等候已久的薪资加速成长已经蓄势待发。

劳工部周四公布，美国最广义的劳动成本指标--企业雇佣成本指数于第二季上升0.7%，第一季为升0.3%。这创下2008年第三季以来最大增幅。

路透调查分析师预估为企业雇佣成本指数于第二季上涨0.5%。

截至6月止的12个月，劳工成本上升2.0%，而截至3月止的12月内涨幅为1.8%。

占劳工成本七成的薪资成本于第二季增加0.6%，为2008年第三季以来最大增幅，第一季为增长0.3%。6月止的12个月内薪资成本上升1.8%，3月止的12个月内则是上涨1.6%。

4-6月当季福利成本跳升1.0%，为2011年第二季以来最大升幅，可能反映医疗保险涵盖范围扩大。第一季增幅为0.4%。