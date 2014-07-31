国际油市：石脑油裂解价差持平，卖家急欲售出船货

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡7月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周四大多持平在每吨146.45美元，供应过剩令人气承压，交易商急欲出脱船货。
交易商表示，过去两日不乏卖单，韩国Lotte Chemical以约每吨较日本报价高5美元，至少买进一笔9月上半月交货的石脑油船货，为该国约五个月以来最低现货升水。
“该5美元的溢价看来像是孤注一掷地卖出。市场上有太多未售出的船货，Lotte Chemical的买进可能是来自韩国最后一笔的9月上半月交货船货，”一交易商表示。
虽然市场上有美国对俄罗斯制裁的担忧，但交易商表示，供应暂时未受影响。
新加坡现货市场，托克(Trafigura)卖出两笔92辛烷值汽油船货，一笔是在8月17-21日装运，买家是Phillips 66，每桶价格为112.10美元，另一笔是8月20-24日装运，买家是中国石油，售价为每桶112.20美元。
石脑油则为连续第四日未有成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。