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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 21:11 BJT

国际油市：石脑油裂解价差持平，卖家急欲售出船货

路透新加坡7月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周四大多持平在每吨146.45美元，供应过剩令人气承压，交易商急欲出脱船货。

交易商表示，过去两日不乏卖单，韩国Lotte Chemical以约每吨较日本报价高5美元，至少买进一笔9月上半月交货的石脑油船货，为该国约五个月以来最低现货升水。

“该5美元的溢价看来像是孤注一掷地卖出。市场上有太多未售出的船货，Lotte　Chemical的买进可能是来自韩国最后一笔的9月上半月交货船货，”一交易商表示。

虽然市场上有美国对俄罗斯制裁的担忧，但交易商表示，供应暂时未受影响。

新加坡现货市场，托克(Trafigura)卖出两笔92辛烷值汽油船货，一笔是在8月17-21日装运，买家是Phillips 66，每桶价格为112.10美元，另一笔是8月20-24日装运，买家是中国石油，售价为每桶112.20美元。

石脑油则为连续第四日未有成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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