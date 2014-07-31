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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 21:40 BJT

美国热股：艾克森美孚盘初股价下跌2%，此前公布季度获利跳增28%

路透7月31日 - 全球最大上市油品企业--艾克森美孚(Exxon Mobil) 周四公布，季度获利跳增28%，因石油及天然气价格走高 。

艾克森美孚盘初股价大跌2%至101.06美元，周三收报103.25美元。(完) 　　
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