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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 21:40 BJT

美国热股：万事达卡盘初股价下跌1.6%，此前季度获利增长10%

路透7月31日 - 全球第二大借计卡与信用卡公司--万事达卡 公布季度获利增长10%，因更多顾客持卡购物。

万事达卡盘初股价下跌1.6%至74.67美元，周三收报75.91美元。(完) 　　
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