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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 21:34 BJT

美国热股：苹果盘初跌约1%，据传iPhone 6将延后至10月推出

路透7月31日 - 新闻博客网站MacRumors引述消息人士说法指出，苹果可能会将下一代iPhone的推出时间延后至10月14日，而非如以往般在9月推出。

目前无法联系上苹果置评。

此外，俄罗斯向苹果提议，希望他们向俄政府开放源代码，以确保他们的产品不会成为监控俄罗斯国家机构的工具。

苹果盘初股价下跌约1%至97.04美元，上日收盘报98.15美元。(完)
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