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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 21:45 BJT

日本经济：IMF称日央行目前无须扩大宽松，政府须采取结构性改革

路透东京7月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示：

* 目前日本央行无需进一步宽松，但如果成长变弱或通胀预期逆转，日央行应该迅速采取行动

* 日本央行放宽政策但若未进行结构改革，可能导致日圆过度贬值，令退出量化宽松更形复杂

* 日本经济今年将成长1.6%，中期成长率将持稳在1%左右

* 日本经济中期风险偏向下行

* 若日本不实现改革，成长预期可能落空，对公共债务的疑虑将升高

* 日本政府必须采取更大胆措施扩增劳动供给，并放宽服务业管制

* 日本将在2016/17财政年度达成日本央行2%通胀目标(完)
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