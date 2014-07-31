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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 21:43 BJT

美国股市：开盘下跌，7月道琼和标普500指数由升转跌

路透7月31日 - 美国股市周四开低，道琼和标普500指数月线转跌，因担心海外经济体力道及与俄罗斯间的关系持续紧张。

道琼工业指数 跌106.64点，或0.63%，成为16,773.72点；标准普尔500指数 跌14.85点，或0.75%，至1,955.22点；Nasdaq指数 跌43.19点，或0.97%，至4,419.71点。(完)
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