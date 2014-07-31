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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 21:59 BJT

美国数据：7月芝加哥采购经理人指数骤降至52.6，为2013年6月来最低

路透纽约7月31日 - 周四公布的报告显示，7月美国中西部企业活动降至2013年6月以来最低水准，显示该区域经济大幅减速。 　　供应管理协会(ISM)7月芝加哥采购经理人指数(PMI)骤降至52.6，6月为62.6。分析师预估为63.0。(完)

(编译 龚芳; 审校 李军)
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