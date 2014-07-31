日本经济：如果未能进一步改革，中期风险偏向下行－IMF

路透东京7月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，如果日本政府不能推出所需的额外改革，提振潜在经济增长和缩减公共债务，日本的经济和债务改革风险中期倾向下行。

IMF表示，日本首相安倍晋三需要在其6月公布的第二套经济增长策略后作更多，且甚至实施更大胆的措施，以增加劳工供给和放宽服务业管制。

IMF称，日本央行目前不需要再次放宽货币政策，因为商品价格不断上升的情况更为普遍，但是，日本央行应该准备一旦增长转弱，可快速增加买入风险资产。

IMF说，如果日本政府不推行所需的进一步改革，将可能加重货币政策面临的压力，导致日圆过度贬值，且令撤走量化宽松政策复杂化。

“如果安倍经济学不能落实其改革承诺，增长预期将可能受到动摇，且对公共财政体质的忧虑将可能加重，”IMF声明中说。

IMF称，预期今年日本经济增长1.6%，高于其潜在增长率，因为资本开支强劲，以及在4月上调消费税前，消费者支出上升。

IMF称，中期经济将稳定增长在约1%，但安倍晋三在6月时公布被称为“三支箭”改革后，需要推出进一步措施，以改善经济。

安倍经济政策部分是依赖去年日本央行推出积极的量化宽松政策，将日本坚定地拉出通缩和达到通胀2%的目标。

IMF表示，日本消费者物价上升仍主要是因为日圆贬值推高进口价格，但呈现通胀的其他商品增加，且通胀预期正在上升。

IMF预期，日本通胀将在2016/17财政年度达到2%，将较日本央行预期通胀达到2%的目标要迟一年，不过，IMF表示，日本央行目前还是可以保持政策不变。

IMF表示，随着时间推移，在缺乏结构性改革的情况下，持续放宽货币政策以改善经济增长将令金融不稳定的风险上升。

IMF指出，日本政府应该落实将其消费税明年上调至10%的计划，且甚至采取进一步举措降低公共债务负担。日本债务相当于其5兆美元经济规模逾两倍，情况是全球国家中最严重的。

IMF称，安倍晋三经济增长策略中提出降低企业税，可能会促进企业投资，但政府需要推出因应措施，以弥补这部份减少的税收。(完)