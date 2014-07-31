欧洲汇市：英镑兑美元触及七周低位，7月表现为逾一年来最差

路透伦敦7月31日 - 英镑兑美元周四下跌，英镑7月录得逾一年来最大月度跌幅，因将英国和美国经济数据相比，显示美国升息可能不会比英国晚很多。

英镑兑美元触及七周低位，周四数据显示英国楼市动能减弱，且英国7月消费者信心在六个月来首次下跌。

这和美国经济数据形成对比，美国周四公布第二季劳工成本大增，周三公布第二季经济稳健增长4%，令美债收益率普遍上升。

周四1500 GMT，英镑兑美元 跌0.2%，报1.6881美元，欧元兑英镑 上涨0.2%，报0.7930英镑。

10年期美债收益率 从周三低位2.47%跳升至2.60%，令10年期英债/美债收益率差收窄至不到5个基点，为5月中来最低。

“市场已消化英国央行未来12-24个月将收紧政策的预期，但刚开始消化美联储升息将可能提前，这支持美元，”花旗集团G10外汇策略师Valentin Marinov说。

“所以情况是，对英镑/美元建立了太多英镑多头头寸，但建立的美元多头头寸不足，现在正调整这不平衡情况，”他说。

研究机构GfK NOP周四公布的调查显示，英国7月消费者信心指数于六个月来首次下降。全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三发布调查显示，英国7月房价增速为去年4月以来最低，较上月仅上涨0.1%。

交易商和分析师表示，英国央行可能最早在今年升息。他们仍预期美联储在明年升息，但可能是在明年第一季而非第二季。

英镑兑美元势将录得连续第四周下跌，为去年2月/3月来的最弱表现，7月录得的月度跌幅为去年5月来最大。

英国央行副总裁布罗德班特周四的言论，亦无助于英镑走势。他对彭博新闻表示英镑估值“很有可能”高估多达10%，但这只是因为英国经济相对强劲。

摩根大通技术分析师表示，英镑卖盘未来几周可能加速，指英镑本周跌穿1.69美元，发出“强烈警告信号，英镑将可能进一步跌向1.6394美元。”

英镑在7月稍早曾触及约六年高位1.72美元。(完)

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