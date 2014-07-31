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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 01:05 BJT

金属期市：锌和镍库存增加拖累价格下跌，期铜持平

* LME锌库存增加7,375吨

* 镍库存上升至纪录新高

* IMF警告中国楼市面临风险

* 现货铝较期铝升水攀升至2012年12月来最高

路透伦敦7月31日 - 期锌价格周四下跌，因库存增加，凸显困扰市场的供应问题，分析师指出库存需要减少，矿山关闭造成的供应短缺才能实现。

期镍价格也下滑，因库存触及纪录新高。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收报每吨2,355美元，周三收报2,380美元。期锌在周一和周二均触及2011年8月来最高的2,416美元。

锌价今年迄今上涨15%，因在大型矿山关闭后，预期未来将出现供应短缺，基金遂纷纷买入，但许多分析师指出锌价升势过热，因市场还未真正出现供应不足。

“人们在问锌价会否进一步上升。我们一直表示锌价没有反映基本面。锌价上升过度，是时候修正。”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。

“今日在新奥尔良的库存增加，也压制价格上升。”

LME锌库存MZNSTX-TOTAL在今年迄今减少30%，但周四增加7,375吨，至655,750吨。Lloyd表示，尚未清楚这次库存增加是一次性的，还是库存减少趋势告终。

镍价今年也大涨，因预期供应短缺，但镍库存仍然高企。

镍价下滑，因LME镍库存MNISTX-TOTAL增加1,398吨，至315,798吨纪录高位。指标LME期镍 收报每吨18,500美元，周三收报18,960美元。

其他LME金属几无变动或收低，受累于美元上涨和担心中国经济。

国际货币基金组织(IMF)周四称，中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%，低于2014年目标，并且避免出台刺激措施，除非经济有可能远低于目标水平。

IMF亚太区副主席兼中国工作组主管Markus Rodlauer周四表示，中国房地产行业疲弱对该国经济构成短期风险。

美元兑一篮子主要货币周四小升，之前美国市场数据巩固了对美联储将采取更强硬立场的预期，也增强了对周五非农就业报告表现强劲的乐观情绪。

LME期铜 收报7,115美元，低于周三收报的7,125美元。期铝 收报1,992美元，上日报2,022美元。

伦敦金属交易所(LME)试图通过新规来减少仓库积压的努力可能还得推迟数月。此前，法官拒绝立即裁决一桩暂缓LME改革的官司。

受这消息刺激，现货铝较指标期铝升水升至2012年12月来最高。

LME期铅 收报每吨2,226美元，上日报2,260美元。期锡从22,890美元下跌至22,850美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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