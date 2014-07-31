欧洲股市：触及三个月来最低收位，因担心美国升息和阿根廷违约

* FTSEurofirst 300指数下跌1.3%，触及三个月来最低收位

* Euro STOXX 50指数挫跌1.7%，触及三个月低点

* 市场人气受挫，因担心美国升息和阿根廷违约

* 欧洲波动率指数急升9.4%，至三个月高位

* 阿迪达斯和圣灵银行暴跌

路透伦敦7月31日 - 欧洲股市周四大跌，欧元区绩优股指下滑至三个月低位，因担心美国较预期更早升息，以及阿根廷违约。

西班牙股市遭到巨大压力，该国IBEX指数 大跌2.1%，交易商表示，因在阿根廷周四违约后，担心西班牙企业在拉美市场的敞口。

一些企业公布业绩后股价大跌，也打压股市人气。在美股开盘下跌后，较广泛欧洲市场在下午遭到的抛售加剧，且之后跌幅扩大，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大跌1.7%，至4月中来最低点。欧洲的主要波动率指数 急升9.4%，至三个月高位。

“美国GDP数据强劲和经济前景不断改善，令美国提早升息的风险上升，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说，“明日美国非农就业报告可能进一步巩固美国升息将早于预期的观点。”

一些欧洲企业季报令人失望，也令一些个股受压。德国运动用品公司阿迪达斯(Adidas) 暴跌15.4%，是最大跌幅的FTSEurofirst 300指数成份股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.3%，报1,349.34点，此为三个月来最低收位，且7月下跌，是连续第二个月下滑。

葡萄牙圣灵银行(BES) 一度崩跌约50%，至纪录低位。圣灵银行新管理层周三说，在爆发财务问题的六个月期间，可能已经有违法的事情发生。在此期间，该行损失了36亿欧元。

圣灵银行收低42%，拖累葡萄牙PSI 20指数 下挫3.1%，跑输其他欧洲股市。

不过，欧洲企业整体业绩表现相对正面，赛诺菲安万特 上调全年获利预估后，股价上扬2.3%。皇家荷兰/壳牌石油集团 季度获利增长33%，股价攀升2.5%。CNH Industrial 第二季获利上升，股价急涨3.8%。