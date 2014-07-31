芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，旧作大豆上涨而新作大豆下跌

路透芝加哥7月31日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，交易商说，旧作大豆合约上涨，因出口需求良好和供应紧张，新作大豆合约下跌，因收成前景不断改善。
下周美国中西部大部份地区预料将降雨，支撑大豆收成将创纪录的预期。
7月，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆下跌12.6%，为2011年9月来最大的月度跌幅，豆粕跌14.7%，豆油跌6.9%。
美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆18.74万吨，接近市场预估区间的高端。
农业部称，最新一周出口销售新作大豆127万吨，高于预期的80-110万吨。
8月大豆期货 收高4美分，报12.24-1/2美元。
8月豆粕合约 收涨3.7美元，报每短吨391.3美元。8月豆油合约 收涨0.06美分，报36.11美分。
今日CBOT大豆预估成交量为136,767口，豆粕为52,941口，豆油为76,475口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)