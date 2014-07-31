全球金市：金价因经济乐观情绪而下挫1%，7月下滑约3.5%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 美国薪资增长，劳工数据直指强劲
* 金价7月跌幅为年内最大
* 金价对标普500指数大跌没有反应
路透纽约/伦敦7月31日 - 金价周四跌1%，至六周低位，对标普500指数大跌没有反应，因美国薪资增长强劲和就业市场改善的迹象降低避险买需。
金价在7月下挫3.5%左右，为年内最大的月度跌幅，因美联储缩减购债和美国经济基调较佳，降低黄金作为对冲工具的吸引力。
美国第二季劳工成本创下逾五年半最大增幅，显示等候已久的薪资加速成长已经蓄势待发。 金价因此受压。
“尽管标普500指数下跌，但没有任何迹象显示股市的涨势将放缓，所以现在没有买入黄金的即时需要，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。
1628 GMT，现货金 下跌1%，报每盎司1,282.15美元，稍早触及6月19日来最低的1,280.76美元。
黄金本月下跌3.4%，6月时上涨约6%。
美国12月期金 收低14.10美元，报每盎司1,282.80美元。
金价也受油价拖累，美国原油挫跌至逾四个月低位，跌穿100美元，因为一堪萨斯州炼厂关闭。
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为30.2万人(预估为30.1万人)。
投资者也消化阿根廷在12年来第二次违约的消息。
下个市场焦点是周五公布的美国7月非农就业报告，预料非农就业岗位将增加23.3个。
现货银 跌1%，报每盎司20.38美元。现货铂金 下滑1.1%，报每盎司1,457美元。现货钯金 跌0.9%，报每盎司868.26美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。