纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货急升，因预期巴西产量下降

路透纽约/伦敦7月31日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四急升约14美分，令7月录得13%涨幅，因预期2014/15年巴西产量下降，令对巴西干旱影响作物的忧虑重燃。
ICE可可升至三年高位，7月上涨，为连续第七个月攀升，因预期行业买入和需求强劲。原糖触及五个半月低位。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升至1.964美元的约三个月高位。收位接近日内高点，上涨12.55美分，或6.9%，报每磅1.9505美元。今日的单日升幅为5月来最大。
巴西咖啡出口商Terra Forte预期，2014/15年巴西咖啡产量将为4,580万包(每包60公斤)，低于2月时预期的4,740万包，因干燥导致产量减少20-30%。
价格升穿技术阻力位后，买盘加速。花旗集团将2014/15年巴西咖啡产量预估减至4,175万包，较4月时预期低5.6%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收高67美元，或3.3%，收报每吨2,104美元。
ICE-9月可可期货 收升14美元，或0.4%，报每吨3,219美元。
近月合约在7月上涨，连续第七个月上升。
伦敦12月可可期货 一度升至每吨1,990英镑，此为该月可可 的合约高位，收升11英镑或0.6%，报每吨1,989英镑。
ICE-10月原糖期货 跌0.17美分，或1%，收报每磅16.46美分。原糖在7月下跌，连跌第二个月。
10月原糖期货一度触及五个半月低位16.42美分。
LIFFE-10月白糖合约 收低3.60美元，或0.8%，收报每吨437.70美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)