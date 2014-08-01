更正-国际油市：美国原油跌穿100美元，因一堪萨斯州炼厂关闭

(更正：因英文原文有误，正文第五段应为“日低在97.60”，而非“日低在97.95”)

* 一堪萨斯州炼厂关闭，降低美国原油需求

* EIA称美国原油库存减少，燃料库存增加

* 路透调查显示7月OPEC原油产量上升

路透纽约7月31日 - 美国原油周四大跌超过2美元，跌至每桶98美元以下，为3月来最低位，因一堪萨斯州炼厂可能长时间关闭，而布兰特原油也下滑，因迹象显示石油输出国组织(OPEC)原油产量强劲。

CVR Refining 表示，公司在堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂周二因汽油相关单位着火后，炼厂可能关闭至少四个星期。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的主要消费者。

油价稍早下跌，此路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月产出较6月增加，令对北非和中东局势动荡可能降低全球原油供应的忧虑得到缓解。

9月布兰特原油<LCOc1收低0.49美元，报每桶106.02美元。布兰特原油在7月下降5.6%，录得2013年4月来最大的月度跌幅。

9月美国原油 收跌2.10美元，报每桶98.17美元。日低在97.60美元，此为3月中来最低。美国原油在7月下跌约7%，为2012年5月来最大的月度跌幅。

在夏季驾驶季节之际，美国汽油库存不断增加，使人担心美国需求前景。

在欧洲，交易商关注俄罗斯原油出口的影响。

俄罗斯第二大油公司Lukoil 的主管表示，西方对俄实施的制裁将可能令该公司不得不降低其投资计划。(完)

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