更正-国际油市：美国原油跌穿100美元，因一堪萨斯州炼厂关闭

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
(更正：因英文原文有误，正文第五段应为“日低在97.60”，而非“日低在97.95”)
* 一堪萨斯州炼厂关闭，降低美国原油需求
* EIA称美国原油库存减少，燃料库存增加
* 路透调查显示7月OPEC原油产量上升
路透纽约7月31日 - 美国原油周四大跌超过2美元，跌至每桶98美元以下，为3月来最低位，因一堪萨斯州炼厂可能长时间关闭，而布兰特原油也下滑，因迹象显示石油输出国组织(OPEC)原油产量强劲。
CVR Refining 表示，公司在堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂周二因汽油相关单位着火后，炼厂可能关闭至少四个星期。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的主要消费者。
油价稍早下跌，此路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月产出较6月增加，令对北非和中东局势动荡可能降低全球原油供应的忧虑得到缓解。
9月布兰特原油<LCOc1收低0.49美元，报每桶106.02美元。布兰特原油在7月下降5.6%，录得2013年4月来最大的月度跌幅。
9月美国原油 收跌2.10美元，报每桶98.17美元。日低在97.60美元，此为3月中来最低。美国原油在7月下跌约7%，为2012年5月来最大的月度跌幅。
在夏季驾驶季节之际，美国汽油库存不断增加，使人担心美国需求前景。
在欧洲，交易商关注俄罗斯原油出口的影响。
俄罗斯第二大油公司Lukoil 的主管表示，西方对俄实施的制裁将可能令该公司不得不降低其投资计划。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
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中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5