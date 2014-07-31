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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 06:08 BJT

****日韩经济指标预测--8月1日-8月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    7月28日当周
    
    7月31日(四)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月       +0.2%       -0.1%
                            (较上年同期)                         +1.6%       +1.7% 
    
    8月1日(五)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      7月          --        48.4
    0000 韩国出口(较上年同期)                      7月初值       +4.7%       +2.5%
             进口(较上年同期)                                    +3.1%       +4.1%
             贸易收支(亿美元)                                       --    顺差55.0
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 7月          --        51.5
    
    
    8月4日当周
    
    8月3日(日)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          7月          --     3,665.5
    
    8月4日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月5日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月6日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                          6月          --        持平
             领先指标(较前月)                                       --        -0.8
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          7月          --      12,839
    
    8月7日(四)
    2350 日本银行放贷(较上年同期)                      7月          --       +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                6月          --       5,228
    
    8月8日(五)
    0500 日本服务业景气判断指数                        7月          --        47.7
    (完)
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