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市场报道 | 2014年 8月 1日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.39 -2.06 -4.08 1892013

搜狐 56.72 -1.24 -2.14 456662

网易 84.04 -1.75 -2.04 368342

百度 216.05 -3.08 -1.41 4602335

台湾

台湾积体电路 20.00 -0.72 -3.47 3504636

联电 2.19 -0.14 -6.01 313347

日月光 5.99 -0.15 -2.44 287755

硅品精密 6.65 -0.62 -8.53 1818294

和信超媒体 1.01 +0.00 +0.00 161867

友达 4.42 -0.18 -3.91 73501

中华电信 30.26 -0.16 -0.53 38371

台湾国际航电 55.02 +0.61 +1.12 2930551

香港

中国移动 54.49 -0.66 -1.20 295154

中国联通 17.37 -0.02 -0.12 76003

中国电信 55.72 +0.07 +0.13 12619

中芯国际 4.55 -0.16 -3.40 14276

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 122

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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