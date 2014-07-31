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市场报道 | 2014年 8月 1日 星期五 07:06 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月1日-8月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月28日当周

8月1日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 6月 -- +2.5%

-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 7月 1,670 1,698

1230 美国个人所得(较前月) 6月 +0.4% +0.4%

个人支出(较前月) +0.4% +0.2%

实质个人支出(较前月) -- -0.1%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.8%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +1.5%

1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加23.3 增加28.8

民间就业岗位(万个) 增加23 增加26.2

制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6

政府就业岗位(万个) -- 增加2.6

失业率 6.1% 6.1%

平均时薪 +0.2% +0.2%

平均每周工时 34.5 34.5

1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 8月 -- 53.5

1345 美国Markit制造业PMI 7月终值 -- 56.3

1355 美国密西根大学消费者信心指数 7月终值 82.0 81.3

现况指数 97.1 97.1

预期指数 71.5 71.1

一年通胀预期 -- 3.3%

五年通胀预期 -- 2.6%

1400 美国建筑支出 6月 +0.5% +0.1%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 56.0 55.3

ISM制造业投入物价分项指数 59.0 58.0

ISM制造业就业分项指数 53.0 52.8

ISM制造业新订单分项指数 -- 58.9

8月4日当周

8月4日(一)

1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 635.3

1400 美国就业趋势指数 7月 -- 119.6

8月5日(二)

1345 美国Markit服务业PMI 7月终值 -- 61.0

Markit综合PMI -- 61.0

1400 美国工厂订单(较上月) 6月 +0.5% -0.5%

耐久财订单(较上月) 6月修正值 -- +0.7%

扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.8%

扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.7%

扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +1.4%

1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 45.6

1400 美国ISM非制造业指数 7月 56.1 56.0

ISM非制造业企业活动指数 57.7 57.5

ISM非制造业雇佣指数 -- 54.4

ISM非制造业新订单指数 -- 61.2

ISM非制造业物价指数 -- 61.2

8月6日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 7月30日当周 -- 341.7

再融资指数 -- 1,326.4

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差435 逆差444

1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差1.5

8月7日(四)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- +13.8%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) -- -- 30.2

四周均值(万人) -- -- 29.725

续请失业金人数(万人) -- -- 253.9

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.7

经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) -- 46.9

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加184.5 增加196

8月8日(五)

1230 加拿大就业变动(万人) 7月 -- 减少0.94

失业率 -- 7.1%

就业参与率 -- 66.10%

1230 美国非农生产率 第二季初值 +0.2% -3.2%

美国单位劳工成本 +2.0% +5.7%

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5%

趸售销售(较前月) +0.6% +0.7%(完)

经济指标预测或公布日程

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欧洲 澳洲与新西兰

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张涛)
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