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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 08:12 BJT

韩国数据：7月制造业PMI较前月小幅升高，但连续第三个月陷入萎缩

路透首尔8月1日 - 周五出炉的一份民间调查结果显示，韩国7月制造业活动连续第三个月出现萎缩，但较6月有所缓解，依赖出口的韩国经济继续挣扎以重获动能。

Markit Economics在声明中称，汇丰/Markit公布的韩国7月采购经理人指数(PMI)经季节调整后小幅升至49.3，6月为48.4。6月数据为2013年8月以来的最低。

但该指数连续第三个月低于扩张与萎缩分水岭50。

7新出口订单分项指数微升至49.9，6月为49.8，但连续第四个月低于50。(完)

(编译 石冠兰 审校 于春红)
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