韩国数据：7月制造业PMI较前月小幅升高，但连续第三个月陷入萎缩

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透首尔8月1日 - 周五出炉的一份民间调查结果显示，韩国7月制造业活动连续第三个月出现萎缩，但较6月有所缓解，依赖出口的韩国经济继续挣扎以重获动能。
Markit Economics在声明中称，汇丰/Markit公布的韩国7月采购经理人指数(PMI)经季节调整后小幅升至49.3，6月为48.4。6月数据为2013年8月以来的最低。
但该指数连续第三个月低于扩张与萎缩分水岭50。
7新出口订单分项指数微升至49.9，6月为49.8，但连续第四个月低于50。(完)
(编译 石冠兰 审校 于春红)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)