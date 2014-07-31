台湾社会：高雄瓦斯管线连环气爆，已20人死亡、270人受伤

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北8月1日 - 台湾高雄市昨日深夜发生瓦斯管线大规模爆炸，根据中央灾害应变中心周五清晨5点的最新统计，伤亡人数为死亡20人，受伤270人。罹难者中包括四名警义消人员。
消防署表示，已调派屏东、台南消防局、高雄港消防队及消防署特种搜救队，共192人前往支援高雄市消防局，进行现场人命搜救。
根据本地联合报报导，该起爆炸案是发生在接近周五凌晨零时，位在三多路、英祥街口等方圆1.5公里内，至少有五处地点因瓦斯气体在地下囤积饱和，相继发生大爆炸。
苹果日报则引述消防局初步调查结果，怀疑是台湾中石化 的地下管线肇祸，外泄气体极有可能是有机气体丁烷；不过因中石化方面无人到场，还无法确认。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。