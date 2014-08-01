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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 09:56 BJT

日本数据：7月制造业PMI终值为50.5，低于初值但仍显示活动扩张

日本政府4月1日将消费税自5%上调至8%，今年稍后还将决定是否要在明年再次上调消费税。

4月税率的上调导致了消费者支出的减少。据政府数据显示，6月工业产出降幅超过预期，越发令人担心经济复苏步伐将放缓。

PMI调查显示，7月新订单增速要逊于上月，不过出口新订单则四个月来首见增长，尽管增幅温和。

决策者指望出口反弹能有助于减缓消费税上调带来的痛楚，但海外出口则一直萎靡不振。(完)

(编译 李爽/孙茉莉; 审校 张涛/张荻)
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