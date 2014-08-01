日本数据：7月制造业PMI终值为50.5，低于初值但仍显示活动扩张

《汇市简讯》澳元如继续上行，0.76美元处的卖单或构成阻力
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
日本政府4月1日将消费税自5%上调至8%，今年稍后还将决定是否要在明年再次上调消费税。
4月税率的上调导致了消费者支出的减少。据政府数据显示，6月工业产出降幅超过预期，越发令人担心经济复苏步伐将放缓。
PMI调查显示，7月新订单增速要逊于上月，不过出口新订单则四个月来首见增长，尽管增幅温和。
决策者指望出口反弹能有助于减缓消费税上调带来的痛楚，但海外出口则一直萎靡不振。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 张涛/张荻)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。