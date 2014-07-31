澳新经济指标预测--8月1日-8月8日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月28日当周 8月1日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.5% 8月4日当周 8月4日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- 持平 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -2.3% 网络招聘广告 -- +4.5% 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- -0.5% 澳洲零售销售(较前季) 第二季 -- +1.2% 8月4日-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 47.6 8月5日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 逆差19.11 商品/服务进口 -- -1.0% 商品/服务出口 -- -5.0% 0430 澳洲央行利率决议 8月 -- 2.5% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.8% 6.0% HLFS就业增长(较前季) +0.7% +0.9% HLFS就业参与率 69.3% 69.3% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 8月6日-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 52 8月7日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 -- 增加1.59 全职就业人数(万人) -- 减少0.38 就业参与率 -- 64.7% 失业率 -- 6.0% 8月8日(五) 0130 澳洲房屋融资 6月 -- 持平 投资性房屋融资 -- -0.9%(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。