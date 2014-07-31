中国企业：阿里巴巴向美国移动游戏公司Kabam投资1.2亿美元

路透纽约7月31日 - 阿里巴巴集团IPO-BABA.N已向位于旧金山的移动游戏公司Kabam投资1.2亿美元，该集团有意通过投资在美国这个全球最大的互联网竞技场上扩大布局，这是其中的最新手笔。

Kabam的身价因为这笔投资从7亿美元涨至逾10亿美元。两家公司称，双方合作内容包括，Kabam向阿里巴巴的即时传讯应用“来往”和电商服务“淘宝”的用户推广从“霍比特人：中土王者”到“速度与激情6：游戏”的多种游戏。最先推出的将是Kabam的“指环王”系列游戏。

阿里巴巴今年将在美国进行万众瞩目的IPO。过去18个月里，阿里巴巴在美国先后对内容、电商和社交媒体等领域进行了投资。该公司还在美国成立了一支专门寻找并购机会的团队，并努力建立起与硅谷的关系。

Kabam首席运营官Kent Wakeford本周接受访问时称，是Kabam主动提出与阿里巴巴谈判的。

他补充称，他与Kabam执行长Kevin Chou过去六个月去了好几趟中国，与阿里巴巴高层会面。他们两人一直在寻找可以协助Kabam在中国销售游戏的合作伙伴。

“我们与中国所有的主要企业都谈过，最后发现阿里巴巴与Kabam在文化方面特别契合，”Wakeford说。

“他们在游戏方面的愿景，以及他们希望如何利用自己在中国的所有资源，在当地市场打造一个针对游戏的大型据点，都让我们非常欣赏。”

Wakeford称，阿里巴巴将在Kabam董事会中拥有一个席位。(完) (编译 白云; 审校 张荻)