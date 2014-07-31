美股业绩：特斯拉第二季亏损6,190万美元，但营收增长近一倍

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透底特律7月31日 - 豪华电动车生产企业特斯拉汽车 周四公布，第二季亏损6,190万美元，合每股亏损0.50美元，营收增长近一倍至7.693亿美元。
该汽车生产企业一直在花重金升级且扩张加州费利蒙(Fremont)组装厂，并消除生产瓶颈。特斯拉称，费利蒙工厂目前能每周最多生产1,000辆汽车。
基于非公认会计原则(GAAP)，特斯拉称每股盈余(EPS)0.11美元，高于分析师预期的0.04美元。该公司预计第三季基于同样基础的EPS大约持平。
上年同期，特斯拉亏损3,050万美元，合每股亏损0.26美元，营收为4.051亿美元。
投资者起初的反应好坏不一。特斯拉在收盘后公布业绩，此后股价一度短暂涨至227美元上方，但很快又跌破216美元。在此前常规交易时段，该股收报223.30美元，当日下跌2.5%。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。